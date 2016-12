VersusMedia Launches New Website For Its Film Music Service

VersusMedia启用了新网站,用于开展影视音乐服务

该网站为独立电影制作人提供了与有志向的音乐人建立联

在过去的 15 年间,VersusMedia 通过向富有才华的电影制作人介绍积极寻求市场机遇的音乐人,对独立电影业产生了深远的影响。现在,VersusMedia 为其电影音乐代理服务启用了一个新的专业网站,其网址为 http://www.filmmusicagent.com。该网站可以有效促进并简化独立电影制作人与音乐人之间的联络沟通。



该电影音乐代理网站最初提供七种语言服务(英语、西班牙语、中文、法语、德语、印地语和高棉语),它们代表了全球独立电影的主流市场。未来会增加其他语言服务并制定以会员制为基础的服务模式,通过提供独具特色的解决方案以满足电影制作人和音乐人的需求。



Ryan Vinson,VersusMedia 的创始人以及电影音乐代理理念的策划者,对更新后的网站寄予了厚望,新网站不仅具备现代网站的审美、功能以及易于导航等特点,还继承了 VersusMedia 在独立电影业享有盛誉的网络平台功能。新生代音乐人通常苦于无法为其音乐争取到足够的曝光率,而独立电影制作人则面临着无法以适中的价格签约有才华的艺术家的困境。该网站将有助于解决这一困扰双方的难题。



新网站沿袭了旧网站的基本理念,但通过升级简化了电影制作人与音乐人双方之间的直接沟通。我希望通过升级网站来满足移动以及传统网页浏览人员的需求。电影制作人可以发布需求提供音乐服务的项目,而音乐人可以直接回复这些项目。网站的宗旨是双方可以相互协商合适的合作方案并立即投入使用。这意味着电影制作人无需将大量时间浪费在寻找有才华的音乐人上,从而可以专注于电影制作与创新。



除了该新网站以外,VersusMedia 还制定了其他策略以向幕后艺术家提供支持服务,并帮助推广其作品以吸引更多观众。电影音乐代理网站用于支持前者,而今年早些时候启用的 VersusMedia 掐线频道用于实现后者。观众可以通过 Roku、安卓电视、Amazon Fire TV 和小米盒子观看该点播频道,内容主要包括由独立艺术家制作的音乐视频和影片。



VersusMedia 提供的网络服务在活跃于包括印度、新西兰、澳大利亚、瑞典、英国和墨西哥在内的主流电影市场的电影制作人之间深受欢迎。新启用的网站将立足于全球市场,能同时满足大制作成本的独立大片以及小制作成本的学生电影的需求。